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Маргарита Верещагіна |

Компанія Фармак спільно з Київським метрополітеном презентувала виставку 100 років інсуліну

Цього року інсулін відзначає столітній ювілей. За це століття він врятував мільйони життів. З цієї нагоди фармацевтична компанія Фармак та Київський метрополітен підготували експозицію 100 років інсуліну, яку презентували у холі столичної станції метра Театральна.

До  презентації проекту долучилися українські знаменитості, що про діабет знають не з чуток.

Цукрова хвороба була відома людству ще з 2 ст. до н.е., проте до 1921 року залишалася невиліковною. До відкриття інсуліну. Це стало проривом у світі медицини та фармацевтики, які наразі невпинно йдуть далі.

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