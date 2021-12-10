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Факты / Видео / Украина

Компания Интергал-Буд стала обладателем главной строительной премии Украины — IBUILD

Маргарита Верещагина Видеоредактор

Уже традиционно к концу года строительная премия IBUILD отмечает лучшие компании и проекты в строительной отрасли. Не исключением стал и этот год.

В этом году эксперты премии оценивали деятельность более трехсот компаний, среди них и компания Интергал-Буд, получившая сразу три награды. Одна из них – за комплекс Интергал Сити, флагманский проект в портфеле Интергал-Буд.

Таким отличиям в компании очень рады, но самым главным достижением считают доверие клиентов, отметили представители девелопера.

Поэтому премия этого года еще раз доказала, что строительная отрасль Украины продолжает развиваться.

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