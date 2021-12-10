Компанія Інтергал-Буд стала володарем головної будівельної премії України – IBUILD
Вже традиційно наприкінці року будівельна премія IBUILD відзначає кращі компанії та проекти в будівельній галузі. Не виключенням став і цей рік.
Цьогоріч експерти премії оцінювали діяльність більш ніж трьохсот компаній, серед них і компанія Інтергал-Буд, що отримала відразу три нагороди. Одна з них за комплекс Інтергал Сіті, флагманський проект у портфелі Інтергал-Буд.
Таким відзнакам в компанії надзвичайно раді, але найголовнішим здобутком вважають довіру клієнтів, зазначили представники девелопера.
Тож цьогорічна премія ще раз довела, що будівельна галузь України продовжує розвиватися.
2021-12-10
Теги: Інтергал-Буд, історії успіху