Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна

Компанія Інтергал-Буд стала володарем головної будівельної премії України – IBUILD

Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Вже традиційно наприкінці року будівельна премія IBUILD відзначає кращі компанії та проекти в будівельній галузі. Не виключенням став і цей рік.

Цьогоріч експерти премії оцінювали діяльність більш ніж трьохсот компаній, серед них і компанія Інтергал-Буд, що отримала відразу три нагороди. Одна з них за комплекс Інтергал Сіті, флагманський проект у портфелі Інтергал-Буд.

Таким відзнакам в компанії надзвичайно раді, але найголовнішим здобутком вважають довіру клієнтів, зазначили представники девелопера.

Тож цьогорічна премія ще раз довела, що будівельна галузь України продовжує розвиватися.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Легенда української музики: національні хіти Назарія Яремчука
Легенда української музики: національні хіти Назарія Яремчука
Щоденний побут простішим та приємнішим: святкування 65-річчя ТМ Tefal
Щоденний побут простішим та приємнішим: святкування 65-річчя ТМ Tefal
Реформи містобудування: про що говорили за круглим столом забудовники
Реформи містобудування: про що говорили за круглим столом забудовники
Де зробити тест на коронавірус
Де зробити тест на коронавірус
Діалог влади та забудовників: головні теми Building&Construction Форум
Діалог влади та забудовників: головні теми Building&Construction Форум
Розвиток гриль-культури: BBQ.UA організували кулінарний фестиваль
Розвиток гриль-культури: BBQ.UA організували кулінарний фестиваль
Непередбачувані обставини. Абстрактна скульптурна інсталяція у Києві
Непередбачувані обставини. Абстрактна скульптурна інсталяція у Києві
METRO Україна проводить форум за участі мішленівських шефів з ЄС
METRO Україна проводить форум за участі мішленівських шефів з ЄС
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка