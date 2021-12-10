Компанія Інтергал-Буд стала володарем головної будівельної премії України – IBUILD

Вже традиційно наприкінці року будівельна премія IBUILD відзначає кращі компанії та проекти в будівельній галузі. Не виключенням став і цей рік.

Цьогоріч експерти премії оцінювали діяльність більш ніж трьохсот компаній, серед них і компанія Інтергал-Буд, що отримала відразу три нагороди. Одна з них за комплекс Інтергал Сіті, флагманський проект у портфелі Інтергал-Буд.

Таким відзнакам в компанії надзвичайно раді, але найголовнішим здобутком вважають довіру клієнтів, зазначили представники девелопера.

Тож цьогорічна премія ще раз довела, що будівельна галузь України продовжує розвиватися.

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