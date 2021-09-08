Концерт под открытым небом: в Харькове прозвучала легендарная 300-летняя скрипка Страдивари

В Харькове прозвучала легендарная красная скрипка Страдивари: в центре города под открытым небом дали концерт американская скрипачка Элизабет Питкэрн вместе с молодежным симфоническим оркестром.

Об этом 300-летнем инструменте ходят легенды. Почти 200 лет считалось, что скрипка пропала без вести, а сейчас ее оценивают как самую дорогую из всех, когда-либо сделанных великим мастером Антонио Страдивари.

Сама Элизабет Питкэрн говорит о скрипке как о живом существе. У инструмента даже есть имя – Феликс.

В прошлом году скрипка отметила 300-летний юбилей, а ее биография настолько впечатляющая, что стала основой для оскароносного фильма Красная скрипка.

Антонио Страдивари создал этот инструмент в 1720 году. Позже его владельцем был выдающийся скрипач Йозеф Иоахим, после чего почти двести лет скрипку никто не видел.

Лишь в тридцатые годы прошлого века инструмент Страдивари появился в Берлине – в семье потомков выдающегося композитора Феликса Мендельсона.

Сейчас за инструмент готовы отдать 15 млн долларов. Но, несмотря на заоблачную стоимость, Элизабет Питкэрн не побоялась привезти в Украину не копию, а настоящий инструмент.

Страдивари создал скрипку из боснийского клена. Современные мастера до сих пор гадают: в этом ли материале секрет уникального звучания инструмента, или же в особом лаке, которым Страдивари его покрыл. Существует даже легенда, что цвет краски красный, поскольку мастер добавил туда кровь.

Легендарную скрипку Элизабет Питкэрн получила в подарок от дедушки на 16-летие. Он приобрел инструмент на аукционе в Лондоне. И хотя юная скрипачка к тому времени уже 13 лет как играла на скрипке, уникальный инструмент она берегла до тех пор, пока ее игра не станет достойной его.

Сейчас Питкэрн знают во всем мире. Она играет в лучших концертных залах мира, вроде Карнеги-холла.

Элизабет Питкэрн – частая гостья и в Украине. Уже дважды она побывала в Харькове с благотворительными концертами. Ее цель – чтобы уникальное звучание скрипки Страдивари услышали в каждом уголке мира. Скрипачка также хочет помогать юным музыкантам достичь музыкальных вершин.

— Миссия еще и в том, чтобы находить талантливых студентов, не только в Украине, но и в других странах, где я путешествую. Мы гордимся, когда можем найти для себя талантливых студентов для бесплатного обучения в Соединенных Штатах в моем летнем лагере. Это очень важно в моей жизни, — подчеркнула Питкэрн.

Тем временем впечатлениями от концерта под открытым небом в Харькове поделились слушатели. Они отмечают, что ничего подобного в жизни раньше не слышали.

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