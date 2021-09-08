Концерт просто неба: у Харкові прозвучала легендарна 300-річна скрипка Страдіварі

У Харкові прозвучала легендарна червона скрипка Страдіварі: в центрі міста просто неба дали концерт американська скрипалька Елізабет Піткерн разом із молодіжним симфонічним оркестром.

Про цей 300-річний інструмент ходять легенди. Майже 200 років вважалося, що скрипка зникла безвісти, а нині її оцінюють як найдорожчу з усіх, які будь-коли виготовив великий майстер Антоніо Страдіварі.

Сама Елізабет Піткерн говорить про скрипку як про живу істоту. В інструмента навіть є ім’я – Фелікс.

Торік скрипка відзначила 300-річний ювілей, а її біографія настільки вражаюча, що стала основою для оскароносного фільму Червона скрипка.

Антоніо Страдіварі створив цей інструмент у 1720 році. Пізніше його власником був видатний скрипаль Йозеф Йоахім, після чого майже двісті років скрипку ніхто не бачив.

Лише в тридцяті роки минулого століття інструмент Страдіварі з’явився в Берліні – в родині нащадків видатного композитора Фелікса Мендельсона.

Нині за інструмент готові віддати 15 млн доларів. Та, попри захмарну вартість, Елізабет Піткерн не побоялася привезти до України не копію, а справжній інструмент.

Страдіварі створив скрипку з боснійського клена. Сучасні майстри досі гадають: чи саме в цьому матеріалі полягає секрет унікального звучання інструмента, або ж в особливому лаку, яким Страдіварі його покрив. Існує навіть легенда, що колір фарби червоний, оскільки майстер додав туди кров.

Легендарну скрипку Елізабет Піткерн отримала в подарунок від дідуся на 16-річчя. Він придбав інструмент на аукціоні в Лондоні. І хоча юна скрипалька на той час вже 13 років як грала на скрипці, унікальний інструмент вона берегла до того часу, доки її гра не стане гідною його.

Нині Піткерн знають у всьому світі. Вона грає у кращих концертних залах світу, на кшталт Карнегі-холу.

Елізабет Піткерн – часта гостя і в Україні. Вже двічі вона побувала в Харкові з благодійними концертами. Її мета – аби унікальне звучання скрипки Страдіварі почули в кожному куточку світу. Скрипалька також хоче допомагати юним музикантам сягнути музичних вершин.

– Місія ще й у тому, щоб знаходити талановитих студентів, не лише в Україні, а й в інших країнах, де я подорожую. Ми пишаємося, коли можемо знайти для себе талановитих студентів для безкоштовного навчання в Сполучених Штатах у моєму літньому таборі. Це дуже важливо для мого життя, – наголосила Піткерн.

Тим часом враженнями від концерту просто неба в Харкові поділилися слухачі. Вони зазначають, що нічого подібного в житті раніше не чули.

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