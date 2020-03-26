Коронавирус на Луганщине: первый больной и где мог заразиться

Коронавирус добрался и Луганщины. Накануне, в центральную больницу Рубежного поступил пациент, у которого повторный тест показал положительный результат.

Был в Киеве, вернулся и чувствовал себя нормально. 18 марта, на свой день рождения поднялась температура, я самоизолировался. Температура не спала, и 19 меня госпитализировали в больницу. Мог подхватить вирус в Киеве, возможно, в поезде, возможно, в наших местах, не могу сказать.

Местные медики говорят, сейчас готовы бороться с недугом. Обеспечены всем необходимым. Но если вирус разгуляется, этого может и не хватить.

В инфекционном отделении сейчас оснащены 30 койкомест. Один врач-инфекционист и 4 стареньких аппаратов искусственной вентиляции легких. А этого мало если больных будет больше. На помощь приходят благотворители. Фонд Елены Пинчук и Фонд Виктора Пинчука закупили 10 новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Один из них сегодня привезли в Рубежное.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Киеве подтвердили еще 7 случаев Covid-19.

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