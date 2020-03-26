Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Коронавирус на Луганщине: первый больной и где мог заразиться

Коронавирус добрался и Луганщины. Накануне, в центральную больницу Рубежного поступил пациент, у которого повторный тест показал положительный результат.

Был в Киеве, вернулся и чувствовал себя нормально. 18 марта, на свой день рождения поднялась температура, я самоизолировался. Температура не спала, и 19 меня госпитализировали в больницу. Мог подхватить вирус в Киеве, возможно, в поезде, возможно, в наших местах, не могу сказать.

Местные медики говорят, сейчас готовы бороться с недугом. Обеспечены всем необходимым. Но если вирус разгуляется, этого может и не хватить.

В инфекционном отделении сейчас оснащены 30 койкомест. Один врач-инфекционист и 4 стареньких аппаратов искусственной вентиляции легких. А этого мало если больных будет больше. На помощь приходят благотворители. Фонд Елены Пинчук и Фонд Виктора Пинчука закупили 10 новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Один из них сегодня привезли в Рубежное.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Киеве подтвердили еще 7 случаев Covid-19.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Украине зафиксировано 196 случаев заболевания коронавирусом
В Украине зафиксировано 196 случаев заболевания коронавирусом
Медотходы, инфицированные коронавирусом: кто и как их утилизирует
Медотходы, инфицированные коронавирусом: кто и как их утилизирует
Коронавирус в мире: количество больных превысило 500 тыс. человек
Коронавирус в мире: количество больных превысило 500 тыс. человек
Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на коронавирус
Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на коронавирус
Максимальное количество пассажиров в общественном транспорте на время карантина увеличили
Максимальное количество пассажиров в общественном транспорте на время карантина увеличили
Голливудский актер Марк Блум умер от коронавируса
Голливудский актер Марк Блум умер от коронавируса
Боялись за женщин и детей. Эксклюзивное интервью бортпроводника об эвакуации из Уханя
Боялись за женщин и детей. Эксклюзивное интервью бортпроводника об эвакуации из Уханя
Вернуться домой: истории украинцев, которые застряли за рубежом
Вернуться домой: истории украинцев, которые застряли за рубежом

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка