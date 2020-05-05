Коронавирус в Черновицкой области: в больницах заканчиваются места

В Черновицкой области в больницах заканчиваются места, выделенные для больных коронавирусом.

Впрочем, ситуация не критична. В регионе почти две тысячи инфицированных коронавирусом. Об ослаблении карантина пока речь не идет — особый режим въезда и выезда в области будет действовать до 22 мая.

На Ивано-Франковщине продолжают заражаться медики. Заболело 12 работников скорой помощи, шестеро из них в Ивано-Франковске.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, какой будет медицина в Украине после пандемии коронавируса.