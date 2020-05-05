Коронавірус у Чернівецькій області: в лікарнях закінчуються місця
У Чернівецькій області в лікарнях закінчуються місця, виділені для хворих на коронавірус.
Утім, ситуація не критична. В регіоні майже дві тисячі інфікованих на коронавірус. Про послаблення карантину наразі не йдеться – особливий режим в’їзду та виїзду в області діятиме до 22 травня.
На Івано-Франківщині продовжують заражатися медики. Захворіло 12 працівників швидкої допомоги, шестеро з них у Франківську.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, якою буде медицина в Україні після пандемії коронавірусу.
2020-05-05
Теги: Карантин, Коронавірус Covid-19