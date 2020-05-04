Какой будет медицина в Украине после пандемии коронавируса
Коронавирус стал вызовом для современной медицины, буквально обнажив украинскую. Изменения здесь необратимы и государство должно это осознать. Прежде всего, кардинального пересмотра требует финансирования медучреждений.
Эпидемия доказала необходимость кардинального повышения зарплаты врачей. Профессия медика переживет ренессанс, выйдет на новый уровень и найдет новую ценность.
Люди реже будут откладывать визит к врачу, изменится форма общения пациент-медик, получит резкий толчок в развитии телемедицина. Подробнее о том, как изменится медицина после пандемии, смотрите в сюжете Натальи Луценко.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Минздрав разработал механизмы реформирования медицины.