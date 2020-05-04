Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Какой будет медицина в Украине после пандемии коронавируса

Коронавирус стал вызовом для современной медицины, буквально обнажив украинскую. Изменения здесь необратимы и государство должно это осознать. Прежде всего, кардинального пересмотра требует финансирования медучреждений.

Эпидемия доказала необходимость кардинального повышения зарплаты врачей. Профессия медика переживет ренессанс, выйдет на новый уровень и найдет новую ценность.

Люди реже будут откладывать визит к врачу, изменится форма общения пациент-медик, получит резкий толчок в развитии телемедицина. Подробнее о том, как изменится медицина после пандемии, смотрите в сюжете Натальи Луценко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Минздрав разработал механизмы реформирования медицины.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Один фельдшер на 3 тыс. жителей. Как спасают людей от Covid-19 в Карпатах
Один фельдшер на 3 тыс. жителей. Как спасают людей от Covid-19 в Карпатах
Ослабление карантина в Украине: клиникам разрешили плановые операции
Ослабление карантина в Украине: клиникам разрешили плановые операции
Десятки видеообращений. Почему медики на Прикарпатье не получили обещанные надбавки
Десятки видеообращений. Почему медики на Прикарпатье не получили обещанные надбавки
Начались манипуляции, медикам не выплачивают 300% зарплаты — Степанов
Начались манипуляции, медикам не выплачивают 300% зарплаты — Степанов
Минздрав разработал механизмы реформирования медицины
Минздрав разработал механизмы реформирования медицины
Бесплатный инсулин от государства: почему нет и когда появится в аптеках
Бесплатный инсулин от государства: почему нет и когда появится в аптеках
Всемирный банк дает Украине $135 млн на поддержку медицины в борьбе с Covid-19
Всемирный банк дает Украине $135 млн на поддержку медицины в борьбе с Covid-19
Кормят хуже, чем в тюрьме. Как в больницах питаются больные Covid-19
Кормят хуже, чем в тюрьме. Как в больницах питаются больные Covid-19

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка