Какой будет медицина в Украине после пандемии коронавируса

Коронавирус стал вызовом для современной медицины, буквально обнажив украинскую. Изменения здесь необратимы и государство должно это осознать. Прежде всего, кардинального пересмотра требует финансирования медучреждений.

Эпидемия доказала необходимость кардинального повышения зарплаты врачей. Профессия медика переживет ренессанс, выйдет на новый уровень и найдет новую ценность.

Люди реже будут откладывать визит к врачу, изменится форма общения пациент-медик, получит резкий толчок в развитии телемедицина. Подробнее о том, как изменится медицина после пандемии, смотрите в сюжете Натальи Луценко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Минздрав разработал механизмы реформирования медицины.

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