Коронавирус в мире: какие ограничения ввели страны и какая у них ситуация

Коронавирус в мире уже забрал 5 тыс. жизней. Эстония, Португалия и Болгария ввели чрезвычайное положение. Албания — комендантский час.

Закрыто сообщения и между Украиной и Словакией. Молдова останавливает авиасообщение со всей Европой и закрывает церкви. Чехия запретила въезд для всех иностранцев без разрешения на жительство.

Первый случай заражения коронавирусом в штаб-квартире ООН, в Совете ЕС — уже четыре зараженных. Заболел и министр внутренних дел Австралии.

Первые случаи заражения уже есть в Казахстане, Тринидаде и Тобаго, Гане и Габоне. Подробнее — в сюжете Евгении Овчинниковой и Анны Боль.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, когда разработают вакцину против коронавируса.

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