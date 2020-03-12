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Когда разработают вакцину против коронавируса

В мире пандемия коронавируса. Страны прибегают к более жестким ограничениям: закрывают все возможные места массового скопления людей, авиакомпании отменяют перелеты. Не всюду удается избежать паники.

Сейчас на планете более 126 тыс. зараженных. Умерли уже 4630 человек. Ученые срочно пытаются разработать вакцину. Несколько лабораторий в Соединенных Штатах работают в усиленном режиме.

Известный британский исследователь доктор Ричард Гатчетт, назвал коронавирус самым страшным за последние 100 лет после испанского гриппа 1918 года. Он уверен, на создание вакцины требуется не менее полутора лет.

Между тем из Китая, откуда пошла миром болезнь, поступила обнадеживающая новость. В стране зафиксировали рекордно низкий уровень заболеваемости. За сутки там заразились только 15 человек. Страна постепенно возвращается к нормальной жизни. В Шанхае накануне открыли магазины в Диснейленде. Сам парк пока не работает.

Факты ICTV ранее писали о том, что у депутата Бундестага подтвердили коронавирус.

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