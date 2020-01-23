Казаки, добровольцы и сыщик – ICTV готовит новые сериалы

Телеканал ICTV в этом и следующем году представит своим зрителям новые сериалы. Кинопремьеры, которые готовит канал, изменят представление и отношение к украинским сериалов, ведь это – совершенно новый уровень. Один из них – о нашем казачестве, славном и неоднозначном прошлом, которого мы еще не видели.

Сериал Казаки своими перипетиями может захватить даже иностранных зрителей. Экшн Доброволец – уже о наших днях, о мужской дружбе, закаленной на фронте и противоречия нашего времени. Также уже готова первая серия нового невероятно иронического и увлекательного детектива Лучший сыщик. Детали в сюжете Елены Астаховой.

Напомним, Факты ICTV, подводя итоги 2019 году в украинском кинематографе, решили по своему усмотрению выделить лучшие работы в кино за год.

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