Козаки, добровольці та сищик – ICTV готує нові серіали

Телеканал ICTV цього і наступного року презентує своїм глядачам нові серіали. Кінопрем’єри, які готує канал, змінять уявлення і ставлення до українських серіалів, адже це – зовсім новий рівень. Один з них – про наше козацтво, славну та неоднозначну минувшину, якої ми ще не бачили.

Серіал Козаки своїми перипетіями може захопити навіть іноземних глядачів. Екшн Доброволець – вже про наші дні, про чоловічу дружбу, загартовану на фронті і суперечності нашого часу. Також вже готова перша серія нового неймовірно іронічного і захопливого детектива Найкращий сищик. Деталі у сюжеті Олени Астахової.

Нагадаємо, Факти ICTV, підбиваючи підсумки 2019 року в українському кінематографі, вирішили на власний розсуд виділити найкращі доробки у кіно за рік.

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