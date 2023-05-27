Каждый снаряд ложится точно в цель: как взаимодействуют аэроразведка и артиллерия

От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.

– Схема получается отлаженная: командный пункт, летчики и мы. Они ищут нам цели, мы работаем по этим целям. В слепую обычно не стреляем. Всегда стреляем под корректуру, для того чтобы было рациональное использование снарядов, чтобы каждый снаряд ложился точно в цель. Поэтому без аэроразведки наша работа была бы не так действенна, — отмечает военнослужащий ВСУ с позывным Тихий.

Военнослужащий на псевдо Йода говорит, что нынешняя война – это война артиллерии и дронов, и сейчас с помощью дронов очень многое решается. Это может быть не только разведка, но и бомбардировка из квадрокоптеров – это гораздо легче, чем прицелиться каким-нибудь минометом. И дешевле.

— Если бы не аэроразведка, то мы, я думаю, не попадали бы в цель. Она очень большую работу делает, она нас корректирует, направляет попадать точно в цель точно во врага, – говорит военный с позывным Юрген.

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