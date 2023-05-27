Кожен снаряд лягає точно в ціль: як взаємодіють аеророзвідка та артилерія

Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.

– Схема виходить налагоджена: командний пункт, льотчики та ми. Вони шукають нам цілі, ми працюємо по цих цілях. Всліпу зазвичай не стріляємо. Завжди стріляємо під коректуру, для того, щоб було раціональне використання снарядів, щоб кожен снаряд лягав точно в ціль. Тому без аеророзвідки наша робота була б не така дієва, – зазначає військовослужбовець ЗСУ із позивним Тихий.

Військовослужбовець на псевдо Йода говорить, що нинішня війна – це війна артилерії і дронів, і зараз за допомогою дронів дуже багато чого вирішується. Це може бути не тільки розвідка, а й бомбардування з квадрокоптерів – це набагато легше, ніж прицілитися якимсь мінометом. І дешевше.

– Якби не аеророзвідка то ми, я думаю, не влучали би в ціль. Вона дуже велику роботу робить, вона нас корегує, направляє влучати точно в ціль, точно у ворога, – говорить військовий з позивним Юрген.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.