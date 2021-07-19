Непогода в мире: последствия наводнения в Германии, Бельгии, Нидерландах и Италии

Крики под завалами зданий и разрушенные мосты: последствия наводнения в Европе

Жара и наводнения — климатические изменения приобретают катастрофических последствий. Еще не успела Европа, а больше всего Германия, Бельгия и Дания, оправиться от мощных ливней, которые унесли сотни жизней, как здесь снова обещают обильные дожди.

Хотя иногда большая вода до сих пор под крышами домов. Также продолжаются спасательные операции и, как рассказывают местные, из-под завалов зданий слышны крики о помощи. В некоторых странах объявлен день траура.

Европа едва оправляется от страшных наводнений. В Германии спасатели разбирают завалы, ищут десятки пропавших без вести. Число жертв стихии приближается к 160-ти человек. И печальная цифра будет расти, прогнозируют специалисты.

Материальный ущерб окончательно оценят позже. Район катастрофы накануне посетила канцлер Германии Ангела Меркель. Она встретилась с местными жителями, спасателями и представителями власти. Глава государства пообещала помощь пострадавшим, а в перспективе — противодействие изменениям климата.

— Одна наводнение — не показатель климатических изменений. Если принять во внимание сокрушительные стихийные бедствия последних лет и десятилетий — такие события происходят все чаще. Поэтому мы должны принять масштабные действия против изменений климата, — сказала Ангела Меркель.

В Бельгии более 20 погибших — в стране объявили траур 20 июля. Сейчас спасатели активизировали работу в сельской местности. В одном из населенных пунктов из-под завалов слышали голоса — там надеются найти живых.

Читайте В затопленном городе Бельгии обрушился дом во время интервью мэра в прямом эфире

В то же время муниципальные службы и волонтеры разбирают грязь и мусор, которые нанесло наводнение. Коммунальщики до сих пор не могут отойти от шока, поскольку улица практически развалилась — к такому никто не был готов.

Подобная ситуация и в Нидерландах. Мощные грозы с ураганным ветром пронеслись в выходные и Польшей — здесь теперь также наводнение. Она разрушила два моста.

Дома и дороги в 30 километрах к югу от Кракова залиты водой. Кое-где людям пришлось бежать из зданий через окна, а в одном из домов эвакуировали 14 человек. Синоптики прогнозируют новые ливни, поэтому настроение у местных мрачное.

А в Италии под водой — город Палермо, который начал страдать от наводнения тоже после ливней в выходные. Улицы города похожи на реки, машины в некоторых местах находятся под водой, нижние этажи домов подтоплены.

Спасатели оказывают помощь местным, передвигаясь на надувных лодках. За пять часов они провели сразу 100 отдельных спасательных операций. К счастью, на территории Палермо жертв нет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.