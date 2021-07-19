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Юлія Захарченко |

Крики під завалами будинків та зруйновані мости: наслідки повені в Європі

Спека та повені – кліматичні зміни набувають катастрофічних наслідків. Ще не встигла Європа, а найбільше Німеччина, Бельгія та Данія, оговтатися від потужних злив, які забрали сотні життів, як тут знову обіцяють рясні дощі.

Хоча подекуди велика вода і досі під дахами будинків. Також тривають рятувальні операції та, як розповідають місцеві, з-під завалів будівель чутно крики про допомогу. У деяких країнах оголошено день жалоби.

Європа ледь оговтується від страшних повеней. У Німеччині рятувальники розбирають завали, шукають десятки зниклих безвісти. Кількість жертв стихії наближається до 160-ти осіб. І сумна цифра зростатиме, прогнозують фахівці.

Матеріальні збитки остаточно оцінять пізніше. Район катастрофи напередодні відвідала канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона зустрілася з місцевими жителями, рятувальниками та представниками влади. Глава держави пообіцяла допомогу постраждалим, а у перспективі – протидію змінам клімату.

– Одна повінь – не показник кліматичних змін. Якщо взяти до уваги нищівні стихійні лиха останніх років і десятиліть – такі події стаються дедалі частіше. Тож ми повинні вжити масштабних заходів проти змін клімату, – сказала Ангела Меркель.

Негода у світі: наслідки повені у Німеччині, Бельгії, Нідерландах та Італії

У Бельгії понад 20 загиблих – у країні оголосили день жалоби 20 липня. Нині рятувальники активізували роботу у сільській місцевості. В одному з населених пунктів з-під завалів чули голоси – там сподіваються знайти живих.

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Водночас муніципальні служби та волонтери розбирають бруд і сміття, які нанесла повінь. Комунальники досі не можуть відійти від шоку, оскільки вулиця практично розвалилася – до такого ніхто не був готовий.

Подібна ситуація і в Нідерландах. Потужні грози з ураганним вітром пронеслися у вихідні й Польщею – тут тепер також повінь. Вона зруйнувала два мости.

Будинки та дороги за 30 кілометрів на південь від Кракова залиті водою. Подекуди людям довелося тікати з домівок через вікна, а в одному з будинків евакуювали 14 людей. Синоптики прогнозують нові зливи, тож настрій у місцевих похмурий.

А в Італії під водою – місто Палермо, який почав страждати від повені теж після злив у вихідні. Вулиці міста схожі на річки, машини подекуди перебувають під водою, нижні поверхи будинків підтоплені.

Рятувальники надають допомогу місцевим, пересуваючись у надувних човнах. За п’ять годин вони провели одразу 100 окремих рятувальних операцій. На щастя, на території Палермо жертв немає.

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