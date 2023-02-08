Крики из-под завалов все еще раздаются! В Турции и Сирии продолжается спасательная операция

Почти 8 тысяч человек погибли в результате землетрясения в Турции и Сирии, цифры постоянно растут. В Турции был введен трехмесячный режим чрезвычайного положения.

Уже третьи сутки идет спасательная операция в Турции и Сирии, пострадавших в результате наиболее разрушительного землетрясения в регионе за последние 84 года.

Ценится каждая минута, потому что ночью температура опускается ниже нуля, а в горах – до 15 градусов мороза. И выжившие под обломками могут просто замерзнуть.

Последние из спасенных — полуторагодовалые близнецы и их родители, проведшие под завалами 40 часов.

Но таких радостных минут гораздо меньше, чем трагических. Число жертв ежесуточно увеличивается на тысячи человек.

По словам очевидцев, они слышат голоса похороненных под развалинами людей, умоляющих о спасении.

Однако многотонные глыбы, которые в большинстве своем разбирают руками, нередко становятся непреодолимым препятствием. Кроме того, постоянно есть угроза повторных обрушений.

В настоящее время удалось спасти более 8 тысяч человек. Еще тысячи – до сих пор под глыбами.

Кроме турецких спасателей, дома разбирают поисково-спасательные группы из примерно 70 стран – а это более 2,5 тысяч сотрудников.

В Сирии женщина родила ребенка под обломками дома. Сама роженица умерла, младенца удалось спасти.

— Девочка родилась за три часа до того, как ее нашли. Ее мать рожала под завалами, вся ее семья умерла. У девушки большой синяк на спине. Видимо, она испытала сильное давление или что-то упало на нее. Также есть синяки в области ушей, лица, лба… А еще синяки на ребрах, – рассказал врач Хани Мааруф.

Землетрясение вызвало пожар в порту Искендерун, который не могли потушить двое суток. Почему загорелось – до сих пор неизвестно.

Допускается произошедшая вспышка в контейнерах, которые перевернулись во время толчков. Всего в результате землетрясений в Турции обрушилось около 6 тыс. зданий, в том числе многоквартирные жилые дома.

В стране объявили семидневный траур.

Президент ввел трехмесячный режим чрезвычайного положения в десяти пострадавших провинциях страны и выделил 100 млрд. лир.

— Мы будто проснулись в аду. Моя семья под завалами. Помощи нет. Мы вообще ни до кого не можем достучаться. Все везде разрушено. Мы переживаем что-то ужасное,- рассказал житель Искендеруна.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, на пострадавших территориях проживает около 23 млн человек. Организация предупредила, что итоговое количество погибших может превысить 20 тысяч.

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