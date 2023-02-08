Крики з-під завалів досі лунають! У Туреччині та Сирії триває рятувальна операція

Майже 8 тисяч людей загинули внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії, цифри постійно зростають. У Туреччині запровадили тримісячний режим надзвичайного стану.

Уже третю добу триває рятувальна операція у Туреччині та Сирії, які постраждали внаслідок найбільш руйнівного землетрусу в регіоні за останні 84 роки.

На вагу – кожна хвилина, бо вночі температура опускається нижче нуля, а в горах – до 15 градусів морозу. І ті, хто вижив, під уламками можуть просто замерзнути.

Останні з врятованих — півторарічні близнюки та їхні батьки, які провели під завалами 40 годин.

Але таких радісних хвилин значно менше, ніж трагічних. Кількість жертв щодоби збільшується на тисячі осіб.

За словами очевидців, вони чують голоси похованих під руїнами людей, які благають про порятунок.

Проте багатотонні брили, які здебільшого розбирають руками, нерідко стають нездоланною перешкодою. Крім того, постійно є загроза повторних обвалів.

Наразі вдалося врятувати понад 8 тисяч людей. Ще тисячі – досі під брилами.

Окрім турецьких рятувальників будинки розбирають пошуково-рятувальні групи з приблизно 70 країн – а це понад 2,5 тисячі співробітників.

У Сирії жінка народила дитину під уламками будинку. Сама породілля померла, немовля ж вдалось врятувати.

– Дівчинка народилася за три години до того, як її знайшли. Її мати народжувала під завалами, вся її сім’я померла. У дівчини великий синець на спині. Мабуть, вона зазнала сильного тиску або щось впало на неї. Також є синці в області вуха, обличчя, чола. А ще синці на ребрах, – розказав лікар Хані Мааруф.

Землетрус спричинив пожежу в порту Іскендерун, яку не могли загасити дві доби. Чому зайнялося – досі невідомо.

Припускають, стався спалах у контейнерах, які перекинулися під час поштовхів. Загалом внаслідок землетрусів у Туреччині обвалилося близько 6 тис. будівель, зокрема й багатоквартирні житлові будинки.

У країні оголосили семиденну жалобу.

Президент запровадив тримісячний режим надзвичайного стану у десяти постраждалих провінціях країни й виділив 100 млрд лір.

– Ми ніби прокинулися у пеклі. Моя родина під завалами. Допомоги немає. Ми взагалі ні до кого не можемо достукатися. Все скрізь зруйновано. Ми переживаємо щось жахливе,- розказав житель Іскендеруна.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, на постраждалих територіях проживає близько 23 млн осіб. Організація попередила, що підсумкова кількість загиблих може перевищити 20 тисяч.

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