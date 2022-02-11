Кровавые бои за Дебальцево: воспоминания очевидцев семь лет спустя

Семь лет назад произошли одни из самых кровавых сражений российско-украинской войны – Дебальцевский плацдарм.

Контроль за этим городом был крайне важен из-за железнодорожного узла и двух автодорог международного значения: трассы М 03 – Харьков – Бахмут – Ростов-на-Дону, и М 04, объединяющей Луганск с Донецком.

В ходе обороны погибли до двух сотен украинских воинов, пол тысячи получили ранения. Пути во время отступления пришлось взорвать.

Споры о том, что тогда стало главным фактором проигрыша – неправильная тактика командования или открытое применение российских подразделений – продолжаются до сих пор.

Факты ICTV расспросили ветеранов тех событий.

Почти месяц украинские военные провели под плотным огнем вражеских градов и постоянными атаками российских наемников.

Бои за Дебальцевский плацдарм продолжались с 21 января по 18 февраля 2015 года. Защищали украинскую землю почти 5 тысяч военнослужащих ВСУ и полтысячи нацгвардейцев, бойцов МВД и СБУ. В то же время силы российско-оккупационных войск насчитывали примерно 10 тысяч.

Враг наступал сразу с четырех позиций – Стаханова, Алчевска, Горловки и Енакиево.

Тогда технику и личный состав для наступления российская федерация взимала чуть ли не со всей страны.

– А это смерчем вонзили! Братья, одним словом. Все для людей, – рассказал боец.

На видео – позиции украинских военнослужащих в Чернухино, близ Дебальцево. До эвакуации наших воинов оставалось меньше недели.

Автор этих кадров – Руслан – тогда был главным сержантом роты. Мужчина и сейчас продолжает служить в зоне ООС.

– Стараюсь не вспоминать эти события, хочется их забыть, – прокомментировал он.

Военнослужащий вспоминает, что ситуация на передовой была очень сложной. В частности, из-за количественного превосходства врага.

Плюс – нам очень не хватало техники. Та, что была – почти сразу ломалась по прибытии на позицию.

Давление со стороны России увеличивалось ежедневно. И даже после заключения перемирия в Минске и утверждения линии разграничения 11 февраля – обстрелы не прекратились.

Больше всего в памяти Руслана запечатлелись события 17-го числа.

– В один день сын родился и собрат погиб. И в тот день мы отходили. Из восьми БМП у нас целая была одна. На ней мы и отходили. И мы вытащили оттуда собрата. Его даже некуда было положить. 128 бригада забрала к себе в шишарик. Вбросили в ноги, сидели там на нем – не знаю… главное, что вывезли, – рассказал военный.

Командование ВСУ пыталось организовать безопасный уход войск. Но колонны все же подвергались обстрелам.

Многие выходили пешком, а тех, кто был не в состоянии передвигаться – вывозили на броне. Бои шли, не прекращаясь.

Участник боевых действий на Дебальцевском плацдарме Владимир Глизнер был среди тех, кто прикрывал колонны во время ухода. Рассказывает – выходили тяжело, но без страха. В это время он вместе с собратьями попал под обстрел артиллерии и был ранен.

– Мы должны были идти расчищать дорогу на Артемовск и прилетела мина. Меня и еще пару ребят из Франковска ранило. Как раз при прикрытии колонны, – рассказал Глизнер.

Шесть месяцев в госпиталях, годы реабилитации, из армии его комиссовали. Уже два года Владимир работает в областном департаменте соцполитики.

Он пытается вспоминать тот период с улыбкой. Адаптироваться по возвращении домой ему помогла семья и боевые товарищи.

– Сейчас мы большинство моментов вспоминаем со смехом. Иногда наши жены сидят так со стороны, слушают – говорят, вы немного того. Но гражданским военных частично не понять, – поделился Владимир.

Но несмотря ни на что Дебальцевская операция не была провальной для вооруженных сил Украины. Наши военные получили самое главное – опыт борьбы с врагом в сверхсложных условиях. Прошедшие Дебальцево сейчас среди самых высоких чинов Вооруженных Сил Украины.

– Если люди, принимавшие в ней участие, принимали ответственность и принимали решения – они находятся на постах. Это значит только одно – они все сделали правильно! – сообщил военный эксперт Михаил Жирохов.

Как результат, под таким руководством наша армия за семь последних лет значительно прибавила и в вооружении, и в тактической подготовке.

– Намного улучшилась стратегия и тактика действий подразделений. Мы бы удержали Дебальцево, если бы это произошло сейчас, – считает он.

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