Куда в Украине сдать на утилизацию старую микроволновку или смартфон

В Украине до сих пор нет налаженной системы утилизации и переработки отходов. И особенно это касается ядовитого хлама: гаджетов, микроволновок, холодильников, компьютеров, батареек, потому что это кадмий, свинец, ртуть, никель, которые убивают тысячи квадратных километров плодородных земель.

Стоимость электронных отходов в мире в год – 62 миллиарда долларов – это ВВП большинства стран мира.

Технику обычно сдают компании, и платят за переработку свои средства. Однако от обычных потребителей электронику принимают бесплатно – если ее приносят самостоятельно. Говорят, готовы своими силами собирать опасные отходы у киевлян – нужно только указ местной власти и самоорганизация людей, чтобы жители собрали немало лома, тогда экологи сами его вывезут. Конечно, за одним чайником ехать невыгодно.

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За рубежом эту проблему решили еще проще – там обязали производителей техники платить за ее переработку, когда она отживет свое. Это несколько повышает ее стоимость, однако – обеспечивает вторую жизнь миллионам тонн электронного мусора.

Ранее Факты ICTV писали, как Украина спасает промышленность.

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