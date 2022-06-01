Кулеба рассказал о сигналах, полученных со стороны НАТО накануне июньского саммита

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью Фактам ICTV, что получил некоторые сигналы со стороны НАТО в преддверии июньского саммита.

– Мне в последнее время начали поступать сигналы со стороны НАТО, что я должен смягчить позицию. Надо не говорить, что НАТО разочаровало или ничего не сделало. Они объясняют это тем, что создается отрицательный фон для саммита. А потом я смотрю проект финального документа стратегического концепта НАТО, который они планируют принять на этом саммите, и не вижу, какие там есть мощные решения, касающиеся Украины. При том, что именно на нашей земле решается будущее евроатлантической безопасности и безопасности Европы, – сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что относится к Североатлантическому альянсу с большим уважением, но призвал НАТО занять на саммите сильную позицию.

Кулеба резюмировал, что вторая половина июня – начало июля станут “временем четких ответов” для Украины – ожидаются саммиты ЕС и НАТО, а затем саммит в Лугано, где должен рассматриваться аналог “плана Маршала” для украинского восстановления.

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