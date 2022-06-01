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Кулеба розповів про сигнали, які отримав з боку НАТО напередодні червневого саміту

Анастасія Гевко редакторка стрічки

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю Фактам ICTV, що отримав певні сигнали з боку НАТО напередодні червневого саміту.

– Мені останнім часом почали надходити сигнали з боку НАТО, що я маю пом’якшити позицію. Треба не казати, що НАТО розчарувало або нічого не зробило. Вони пояснюють це тим, що створюється негативне тло для саміту. А потім я дивлюся проєкт фінального документу стратегічного концепту НАТО, який вони планують ухвалити на цьому саміті, і не бачу, які там є потужні рішення, що стосуються України. При тому, що саме на нашій землі вирішується майбутнє євроатлантичної безпеки, і безпеки Європи зокрема, – сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що ставиться до Північноатлантичного альянсу з великою повагою, але закликав НАТО зайняти на саміті сильну позицію. 

Кулеба резюмував, що друга половина червня – початок липня стануть “часом чітких відповідей” для України – очікуються саміти ЄС та НАТО, а потім саміт у Лугано, де має розглядатись аналог “плану Маршалла” для української відбудови.

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