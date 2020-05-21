Купить конфискованного пса: в Украине овчарку хотят отдать на перевоспитание

Овчарку, которую из-за дерганья соседки за рукав решили отобрать у хозяина на перевоспитание — выставили на аукцион сервиса СЕТАМ — это электронные торги арестованного имущества.

Отправиться на аукцион может любой, поэтому интересно, как будут выбирать нового и лучшего хозяина? Кстати, старый хозяин овчарки тоже зарегистрировался на торги, он хочет вернуть своего пса, но теперь ему придется за это заплатить немалые деньги.

Подробности — в сюжете Натальи Кулик и Людмилы Цымбалюк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что у должников за коммуналку могут арестовать имущество.

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