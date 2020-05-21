Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

Купить конфискованного пса: в Украине овчарку хотят отдать на перевоспитание

Овчарку, которую из-за дерганья соседки за рукав решили отобрать у хозяина на перевоспитание — выставили на аукцион сервиса СЕТАМ — это электронные торги арестованного имущества.

Отправиться на аукцион может любой, поэтому интересно, как будут выбирать нового и лучшего хозяина? Кстати, старый хозяин овчарки тоже зарегистрировался на торги, он хочет вернуть своего пса, но теперь ему придется за это заплатить немалые деньги.

Подробности — в сюжете Натальи Кулик и Людмилы Цымбалюк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что у должников за коммуналку могут арестовать имущество.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В США лабрадор стал почетным доктором наук Политехнического университета
В США лабрадор стал почетным доктором наук Политехнического университета
Жесткий карантин в Украине породил услугу аренды собаки – как это работает
Жесткий карантин в Украине породил услугу аренды собаки – как это работает
Полтора часа лез по горячей трубе! На Львовщине школьник спас собаку
Полтора часа лез по горячей трубе! На Львовщине школьник спас собаку
Старый и почти не видит: как живет и выглядит пес, из-за которого разгорелся скандал с коммуналкой
Старый и почти не видит: как живет и выглядит пес, из-за которого разгорелся скандал с коммуналкой
В Гане собака умерла после укуса мужчины
В Гане собака умерла после укуса мужчины
Повалил на землю и чуть не загрыз: в Одессе ротвейлер напал на хозяйку
Повалил на землю и чуть не загрыз: в Одессе ротвейлер напал на хозяйку
Желтый, как цыпленок. В США родился щенок с необычным окрасом
Желтый, как цыпленок. В США родился щенок с необычным окрасом
В Брюсселе сбежавшая собака через шесть лет вернулась домой
В Брюсселе сбежавшая собака через шесть лет вернулась домой

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка