Тарифная война Трампа обвалила доллар и подняла евро: как это повлияло на цены в Украине

Тарифной войне, объявленной Дональдом Трампом 2 апреля и впоследствии приостановленной, уже больше месяца. Мир зашел в зону турбулентности, мировые финансовые рынки лихорадит, торговля со Штатами превратилась в большой риск. Вашингтон перестал быть маяком финансовой стабильности.

Худшее, что сумел сделать Трамп — уничтожить доверие к стране крупнейшей экономики, и восстановить его будет очень непросто.

В Украине отголосок тарифов проявился конвульсиями доллара. Так резко и так низко он не падал со времен президента Никсона. Параллельно взлетел вверх евро. Сегодня за него правят 47 грн. С другой стороны — падает в цене нефть.

Все эти три фактора можно пережить, если бы не война в стране, которая длится уже четвертый год. Однако даже несмотря на войну украинцы до сих пор живут в глобальном мире. Наши финансы привязаны к американской валюте, а цены — еще и к стоимости топлива.

Факты решили проанализировать влияние последних финансовых потрясений на цены в Украине. Обвала не произошло. Как бы цинично это ни звучало — война подготовила нас к худшим, чем тарифы, сценариям.

Курс доллара падает, курс евро — растет

Готовя этот материал, мы обратились к около десяти сетям: крупнейшим супермаркетам страны, аптекам, автосалонам, заправкам. Мы спрашивали, почувствовали ли они последствия торговой войны. Отказали все — мол, не интересно.

По журналистскому опыту, бизнес избегает комментирования тем, которые могут быть некомфортными. Так неужели все так плохо?

Что точно заметно — изменение курса доллара. Bloomberg подсчитал: Трамповские пошлины ослабили американскую валюту больше всего за два с половиной года.

Табло украинских обменников 2 апреля, в день объявления тарифов:

курс доллара — 41,37 грн за 1$;

курс евро — 44, 6 грн за 1€.

7 апреля:

Курс доллара — 41,19 грн за 1$;

Курс евро — 45,50 грн за 1€.

Сейчас евро — более 47 грн за 1$. То есть за месяц евро подешевел почти на 2,5 гривны. А доллар подорожал на 40 копеек до 41 грн 70 копеек.

— Трамп своей политикой таких хаотичных различных указов, в первую очередь относительно пошлин, то есть международной торговли, можно сказать, что переворачивает шахматную доску. Доллар, как самая наглый валюта мира, перестает играть эту роль, — прокомментировал Тарас Козак, основатель и президент инвестиционной группы Универ.

— С другой стороны, мы видим рекордную стоимость евро из-за того, что у нас гривна привязана к доллару, а уже все остальные валюты учитываются из той привязки, в том числе к евро и так далее. Эксперты прогнозируют 49 гривен за евро, — добавил Богдан Слуцкий, экономист Центра экономической стратегии.

Повысятся ли цены в Украине

По словам экономиста Ильи Несходовского, Украина покупает немало лекарств в Германии. В прошлом году было импортировано лекарств почти на 5 млрд долларов. Это третий по объему торговый партнер Украины.

Кроме медикаментов — Украина импортирует фототехнику, бумагу и картон, некоторые продукты. Нацбанк успокаивает, что пока изменения цен не фиксирует. А если цены изменятся, то ненадолго.

— Мы ожидаем, что шок от этих торговых войн скорее будет дезинфляционным. То есть инфляция в странах наших торговых партнеров будет ниже, — прокомментировал заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук.

Богдан Слуцкий считает, что влияние пошлин на цены — скорее “спекулятивная история”.

— Это маркетингово можно использовать. Сейчас тарифы на 10 процентных пунктов выросли — давайте быстренько покупаете нас авто, но мы увеличили стоимость на 30% из-за того, что вы поверите нам, потому что вы этого боитесь, — сказал экономист.

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