Курс гривні подолав психологічну позначку

Менше 27 грн за долар. Курс гривні подолав психологічну позначку.

Офіційний курс Нацбанку на сьогодні – 26 грн і 99 коп. А на міжбанківському валютному ринку за 1 зелений напередодні давали на 6 копійок менше – 26 грн і 93 коп.

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Так само дешевшає й євро. Офіційний курс – 30 грн 64 коп. Зазначемо, востаннє долар та євро стільки коштували аж торік у серпні.

До слова, курс долара на лютий 2019: прогноз експертів.

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