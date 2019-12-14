Квартиры Укрбуда в собственности родственников прокуроров, судей и нацполиции: все о строительной афере

13 тыс. человек могут остаться без долгожданного жилья. Они вложили деньги в строительство, что ведет компания Укрбуд, но из-за тотальной коррупции и массового нарушения законов теперь возникли проблемы.

Общественная активистка и юрист Ирина этому не удивляется, ведь квартиры Укрбуда имеют и родственники прокуроров, судей и нацполиции.

Долгие годы государственные учреждения и правоохранители не замечали заявлений в полицию и суды. И только после пикетов обманутых инвесторов и, боясь возможных последствий, правоохранители начали действовать.

Строительство остановилось, куда-то делись деньги людей, которые отдавали их на строительство жилья государственной корпорации Укрбуд. Это была привлекательная для клиентов обертка, под которой замаскировалась оффшорная компания Укрбуд-девелопмент.

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Вот одна из схем вывода денег: люди вкладывают деньги в фонд финансирования строительства. После этого руководители фонда передают их доверенным лицам, а те кладут их на депозиты в компанию Касса народной помощи. Именно она кредитует строительство, застройщик возводит жилье, возвращает деньги в кассу с процентами, их забирают доверенные лица и дальше деньги растворяются.

В 2015 году был большой скандал с таким фондом, но дело правоохранители замяли.

К слову, президент Владимир Зеленский подписал закон о создании Единой государственной электронной системы в сфере строительства, принятый Верховной Радой 17 октября.

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