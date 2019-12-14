Квартири Укрбуду у власності родичів прокурорів, суддів та нацполіції: усе про будівельну аферу

13 тис. людей можуть залишитись без омріяного житла. Вони вклали гроші в будівництво, що веде компанія Укрбуд, але через тотальну корупцію та масове порушення законів тепер виникли проблеми.

Громадська активістка і юрист Ірина цьому не дивується, адже квартири Укрбуду мають і родичі прокурорів, суддів і нацполіції.

Довгі роки державні установи та правоохоронці не помічали заяв у поліцію та суди. І лише після пікетів ошуканих інвесторів і, боячись можливих наслідків, правоохоронці почали діяти.

Будівництво зупинилось, кудись поділись гроші людей, які віддавали їх на зведення житла державній корпорації Укрбуд. Це була приваблива для клієнтів обгортка, під якою замаскувалась офшорна компанія Укрбуд-девелопмент.

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Ось одна зі схем виведення фінансів: люди вкладають гроші у фонд фінансування будівництва. Після цього керівники фонду передають їх довіреним особам, а ті кладуть їх на депозити в компанію Каса народної допомоги. Саме вона кредитує будівництво, забудовник зводить житло, повертає гроші до каси з відсотками, їх забирають довірені особи і далі гроші розчиняються.

2015 року був великий скандал із таким фондом, але справу правоохоронці зам’яли.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав закон про створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, ухвалений Верховною Радою 17 жовтня.

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