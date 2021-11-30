Легенда украинской музыки: национальные хиты Назария Яремчука

Сегодня, 30 ноября, исполнилось бы 70 лет Назарию Яремчуку. Он – легенда украинской музыки. Пел для Украины и об Украине. Выступал в самых маленьких деревнях и собирал стадионы. Именно в его исполнении Червона рута и Водограй стали национальными хитами, которые он исполнял по всему миру.

Из-за смертельного недуга карьера певца была короткой, чуть более 25 лет. Яремчук умер в 43 года, но оставил после себя большое количество песен, которые поют современные исполнители.

Назарий стал звездой еще в ансамбле Смерічка, выступал вместе с Софией Ротару и Владимиром Ивасюком. С Василием Зинкевичем долго работал в дуэте.

Самые известные хиты Червона рута, Водограй, Я піду в далекі гори сначала исполнял именно Назарий. Кинематографическая внешность, яркий голос и незаурядная харизма – заставляли влюбляться женскую аудиторию.

— Он был очень красивый. И эта печальная улыбка, она так привлекала. В него все влюблялись. И я тоже влюблена в него была, — призналась народная артистка Украины Нина Матвиенко.

Назарий Яремчук был всенародным любимцем – радостно выступал в глухих селах и на самых больших сценах, он легко собирал стадионы и не раз покорял дворец Украины.

Описать жизнь певца до мелочей сумел журналист Михаил Маслий. Книга Незрівнянний світ краси Назарія Яремчука содержит 70 интервью с коллегами и родными певца – символически к 70-летию украинского соловья.

— Никто не расспрашивал в таких деталях, в таких мелочах, которые очень существенны, которые показали Назария. Он настолько высоко поднялся над другими, что я не знаю о ком бы мне хотелось еще написать с украинской эстрады, — сказал Михаил.

Песни Яремчука были об Украине и для Украины. Исполнял он их по всему миру до последнего. Назарий пел без фонограммы. И даже когда онкология забирала все силы он не подавал виду, что тяжело болен.

Последнее выступление артиста – творческий вечер Юрия Рыбчинского в 1995 году. Только тогда все поняли, как тяжело всенародному любимцу.

— Он стоять не мог. Так было ему больно. И были там ступеньки на сцене, он присел. Я представляю, какой силы воли был Назарий, ради выступления не обращать внимания на такую ​​адскую боль, — отметил народный артист Украины Юрий Рыбчинский.

Артист ушел из жизни, когда ему было всего 43 года – на пике своей популярности. После смерти фамилия Яремчук продолжает звучать благодаря дочери Марии, представлявшей Украину на Евровидении 2014 и сыновьям Дмитрию и Назарию, популяризирующим творчество отца.

— Папа для нас всегда живет и когда мы слышим его песни, это всегда бальзам на душу. Потому что нам его не хватает и никогда не будет хватать, – сказал Назарий-младший.

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