Легенда української музики: національні хіти Назарія Яремчука

Сьогодні, 30 листопада, виповнилося б 70 років Назарію Яремчуку. Він – легенда української музики. Співав для України і про Україну. Виступав у найменших селах і збирав стадіони. Саме в його виконанні Червона рута та Водограй стали національними хітами, які він виконував по всьому світу.

Через смертельну недугу кар’єра співака була короткою, трохи більше 25 років. Яремчук помер у 43 роки, але залишив по собі великий доробок пісень, які наразі співають сучасні виконавці.

Назарій став зіркою ще в ансамблі Смерічка, виступав разом із Софією Ротару та Володимиром Івасюком. З Василем Зінкевичем довго працював у дуеті.

Найбільші хіти Червона рута, Водограй, Я піду в далекі гори спершу виконував саме Назарій. Кінематографічна зовнішність, яскравий голос і неабияка харизма – змушували закохуватися жіночу аудиторію.

– Він був дуже красивий. І ця печальна посмішка, вона так приваблювала. У нього всі закохувалися. І я також закохана у нього була, – зізналася народна артистка України Ніна Матвієнко.

Назарій Яремчук був всенародним улюбленцем – радо виступав у глухих селах і на найбільших сценах, він легко збирав стадіони і не раз підкорював палац Україна.

Описати життя співака до найменшої дрібниці зумів журналіст Михайло Маслій. Книга Незрівнянний світ краси Назарія Яремчука містить 70 інтерв’ю з колегами та рідними співака – символічно до 70-річчя українського солов’я.

– Ніхто не розпитував у таких деталях, у таких дрібничках, які дуже суттєві, які показали Назарія. Він настільки високо піднявся над іншими, що я не знаю про кого б мені ще хотілося написати з української естради, – сказав Михайло.

Пісні Яремчука були про Україну і для України. Хоч виконував він їх по всьому світу до останнього. Назарій співав без фонограми. І навіть, коли онкологія забирала всі сили він не подавав вигляду, що важко хворий.

Останній виступ артиста – творчий вечір Юрія Рибчинського у 1995 році. Лише тоді всі збагнули, як важко всенародному улюбленцеві.

– Він стояти не міг. Так було боляче йому. І були там сходинки на сцені, він присів. Я уявляю, якої сили волі був Назарій, заради виступу не звергати уваги на такий пекельний шалений біль, – зазначив народний артист України Юрій Рибчинський.

Артист пішов з життя, коли йому було всього 43 роки – на піку своєї популярності. Після смерті прізвище Яремчук продовжує звучати завдяки доньці Марії, котра представляла Україну на Євробаченні 2014 та синам Дмитру і Назарію, котрі популяризують творчість батька.

– Тато для нас завжди живе і коли ми чуємо його пісні, то це завжди бальзам на душу. Тому що нам його не вистачає і ніколи не вистачатиме, – сказав Назарій-молодший.

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