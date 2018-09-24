Легкий и понятный юмор: премьера сериала Папаньки

Новый сериал Папаньки – веселая история об отношениях родителей и детей. Роли главных героев исполняют юмористы дизель-студио – Евгений Гашенко, Егор Круголов, Евгений Сморигин.

Вместе с детьми они каждый раз попадают в курьезные ситуации. Трио главных героев дополняет персонаж Андрея Фединчика, который наоборот – категорически не хочет стать отцом. Это его первая роль в комедийном сериале.

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Персонаж Андрея Фединчика в сериале поменял с десяток девушек. В кастинге на роли его подружек приняли участие 150 моделей. Хотя это и комедия, но актерам иногда приходилось выполнять настоящие трюки. Однажды герой Егора Крутоголова прыгает с моста.

Премьера сериала уже сегодня в 21:20. Папаньки обещают зрителям легкий и понятный юмор, близкий каждому. Папаньки – хорошая история о семейных ценностях, в веселых героев которой хочется возвращаться вновь и вновь. Сами актеры уверены – все проблемы в отношениях между родителями и детьми легко решит юмор.

К слову, Факты ICTV сообщали, что Лилия Ребрик узнала, что ждет второго ребенка на съемках сериала Папаньки

Опубликовано Сентябрь, 24 в 21:56



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