Легкий і зрозумілий гумор: прем’єра серіалу Папаньки

Новий серіал Папаньки – весела історія про стосунки батьків та дітей. Ролі головних героїв виконують гумористи дизель-студіо – Євген Гашенко, Єгор Круголов, Євген Сморигін.

Разом із дітьми вони щоразу потрапляють у курйозні ситуації. Тріо головних героїв доповнює персонаж Андрія Фединчика, який навпаки – категорично не хоче стати батьком. Це його перша роль у комедійному серіалі.

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Персонаж Андрія Фединчика у серіалі поміняв з десяток дівчат. У кастингу на ролі його подружок взяли участь 150 моделей. Хоча це і комедія, але акторам іноді доводилося виконувати справжні трюки. Одного разу герой Єгора Крутоголова стрибає з мосту.

Прем’єра серіалу вже сьогодні о 21:20. Папаньки обіцяють глядачам легкий і зрозумілий гумор, близький кожному. Папаньки – добра історія про сімейні цінності, до веселих героїв якої хочеться повертатися знов і знов. Самі актори впевнені – усі проблеми у стосунках між батьками та дітьми легко вирішить гумор.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що Лілія Ребрик дізналася, що чекає на другу дитину на зйомках серіалу Папаньки

Опубліковано Вересень, 24 в 21:56



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