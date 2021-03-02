Летальні випадки частішають: чим небезпечні пологи вдома та що кажуть лікарі

Пологи вдома в Україні стають дедалі популярнішими, однак часто мами не зважають на загрози, які можуть призвести до летальних випадків.

Пологові будинки не виключають лікарських помилок, але для тих, хто обмірковує можливість пологів вдома, необхідно знати, як убезпечити народження дитини.

Гучного розголосу набув випадок зі смертю породіллі у Рівному. Після пологів удома у породіллі почалась кровотеча – близькі вважали, що впораються самі, але без вчасної медичної допомоги молода жінка померла.

– Потерпіла була проти, щоб лікарі надавали допомогу. Надіялася, що сама справиться. Чоловік до певного етапу поділяв думку дружини, – розповів заступник начальника ГУНП в Рівненській області Олександр Панасюк.

Ці невдалі домашні пологи відбувались під наглядом так званої духовної акушерки без медичної освіти. Реклама і відео таких “духовних акушерок”, за допомогою яких жінки народжують вдома – нині масово шириться соцмережами.

Але це небезпечно – закликають в один голос і медики, і ті, хто пропагують свідоме материнство.

– Люди, які приходять на ці пологи – вони заробляють свої кошти, вони кажуть, що допоможуть але загалом не несуть ніякої відповідальності – ні кримінальної, ні медичної, ні людської, – запевнив завідувач жіночою консультацією, кандидат медичних наук Сергій Бакшеєв.

Після непростих перших пологів у медзакладі Ганна Коломієць разом із чоловіком вирішили другу дитину народити вдома. Пологи у ванні пройшли успішно, але одразу поїхали до пологового будинку – аби лікарі перевірили – чи все гаразд зі здоров’ям матері і дитини.

– Ми почули від наших друзів, що це дуже зміцнює стосунки і допмагає дитині народитись більш здоровою. А взагалі, це заспокійлива домашня обстановка.

Лікарі радять не покладатись на духовних акушерок та відповідально готуватися до народження дитини, скориставшись допомогою медиків.