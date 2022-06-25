Летние лагеря в условиях войны: где и как отдыхают дети в Украине

В этом году летние детские лагеря из-за угроз военного положения под вопросом. По инициативе волонтеров, международных организаций и местных властей детский досуг все же организуется. К примеру, с апреля действуют лагеря для детей-переселенцев в Ивано-Франковске. На Закарпатье в этом помогли международные благотворители — они организовали странственный лагерь.

К примеру, в Ивано-Франковске работает лагерь GoЙra. Для малышей – место не только для отдыха, но и закаливания характера. Для детей войны – идеальная терапия.

– Мне здесь вообще не грустно. Мне здесь даже больше нравится чем в родном городе, – рассказывает переселенка из Кривого Рога Диана Халик.

Благодаря американскому благотворительному проекту для большинства детей лагерь бесплатный. Оплачивают только те родители, у которых есть возможность. Франковские дети тоже сюда ходят, потому что в оздоровлении нуждаются все.

— Очень классно, когда дети прибегали и говорили: боже — это лучшее лето в моей жизни. Почему взялись – это прикольно. Им нравится и нам нравится, – добавляет инструктор лагеря GoЙra Маричка Чайковская.

Чтобы охватить отдых большинство детей, во Франковске действуют пришкольные лагеря — обычно это языковые школы.

– Учим английский. Кое-что подкорректируем в наших знаниях и заодно занимаемся спортом, – рассказывает учительница Зоряна Кричун.

Из 17 лагерей в Прикарпатье в этом году будут работать 14. Обязательное условие – бомбоубежище.

Например, один такой находится в городе Свалява. Здесь приняли более 300 детей. Местных и переселенцев.

Отдыхают, смотрят фильмы, снимают видео для соцсетей и играют. Здесь детей учат как заботиться о себе, как наработать здоровые привычки и обсуждать экологические проблемы.

Детское пространство построили по канадской технологии. Помогли международные благотворители. Здание по форме напоминает солнце. Мобильная, ее легко разобрать и переместить в другое место.

— Наша цель – это социальная интеграция внутриперемещенных детей и местных. Мы хотим, чтобы дети находили новых друзей, получали отличные положительные эмоции в течение лета, — уверяет руководительница летнего пространства для детей Спільно Кемп Марина Михайленко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.