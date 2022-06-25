Літні табори в умовах війни: де та як відпочивають діти в Україні

Цьогоріч літні дитячі табори через загрози воєнного стану під питанням. За ініціативою волонтерів, міжнародних організацій та місцевої влади дитяче дозвілля все ж таки організовується. Наприклад, з квітня діють табори для дітей-переселенців в Івано-Франківську. На Закарпатті у цьому допомогли міжнародні благодійники – вони організували мандрівний табір.

Наприклад, в Івано-Франківську працює табір GoЙra. Для малечі – місце не тільки для відпочинку, а й гартування характеру. Для дітей війни – ідеальна терапія.

– Мені тут взагалі не сумно. Мені тут навіть більше подобається чим в рідному місті, – розповідає переселенка з Кривого рогу Діана Халік.

Завдяки американському благодійному проєкту для більшості дітей табір безкоштовний. Оплачують лише ті батьки, які мають можливість. Франківська малеча теж сюди ходить, бо оздоровлення потребують усі.

– Дуже класно коли діти прибігали і казали: боже – це найкраще літо в моєму житті. Чому взялися – це прикольно. Їм подобається і нам подобається, – додає інструктор табору GoЙra Марічка Чайковська.

Аби охопити відпочинком більшість дітей, у Франківську діють пришкільні табори – зазвичай це мовні школи.

– Вчимо англійську. Дещо підкоректовуємо в наших знаннях і заодно займаємося спортом, – розповідає вчителька Зоряна Кричун.

З 17 таборів на Прикарпатті цього року працюватимуть 14. Обов’язкова умова – бомбосховище.

Наприклад, один такий є у місці Свалява. Тут прийняли понад 300 дітей. Місцевих і переселенців.

Відпочивають, дивляться фільми, знімають відео для соцмереж і граються. Тут дітей навчають як піклуватися про себе, як напрацювати здорові звички, та обговорюють екологічні проблеми.

Дитячий простір побудували за канадською технологією. Допомогли міжнародні благодійники. Будівля формою нагадує сонце. Мобільна, її легко розібрати та перемістити в інше місце.

– Наша мета – це соціальна інтеграція внутрішньопереміщених дітей та місцевих. Ми хочемо, щоб діти знаходили нових друзів, отримували чудові позитивні емоції протягом літа, – запевняє керівниця літнього простору для дітей Спільно Кемп Марина Михайленко.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.