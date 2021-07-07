Летние террасы в Киеве массово работают без разрешений — кто отвечает за их законность

В центре Киева на улице Ярославов вал летние площадки кафе мешают прохожим и не соответствуют никаким стандартам благоустройства.

По правилам благоустройства, террасы должны быть расположены в пределах фасада здания. Проход для пешеходов на тротуаре должен быть не менее 1,8 м. Также обязательно должен быть доступ для посетителей с инвалидностью, но в большинстве заведений этого всего нет.

После замечания расстояние для пешеходов пытаются увеличивать, но от перестановки стульчиков ничего не меняется.

Документов, которые позволяли бы быть здесь летней террасе у этого заведения нет, зато есть выученный заранее ответ.

— Разрешение у нас есть. Оно находится в офисе нашем. Можем сделать запрос, — отвечают в кафе.

Одно заведение устроило террасу прямо на перекрестке. О пешеходах, видимо, не думали, потому что даже вдвоем здесь пройти очень сложно.

Администратор Александра проблемы не видит, как и коллега из соседнего заведения утверждает, что документы где-то в офисе.

За законность летних террас отвечает департамент городского благоустройства КГГА, но на протяжении полторы недели там не нашли времени и желания встретиться с журналистами.

На сайте есть номер диспетчерской, где якобы можно оставить жалобы, но все совсем не так.

По телефону отвечает охранник, который не имеет права принимать жалобы.

Полицейский, приехавший на вызов отказывается составлять админпротокол.

— Я еще раз повторяю — я следственно — оперативная группа. Я могу принять заявление, — говорит правоохранитель.

И такие нарушения в каждом городе страны.

В этом году во Львове обнаружили девять нарушений, однако пока у владельцев есть время устранить их самостоятельно.

В прошлом году оштрафовали два заведения и им пришлось заново получать паспорта для площадок, а вот в Киеве, по словам экспертов, более 500 летних площадок и каждая восьмая — без разрешений.

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