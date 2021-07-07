Літні тераси в Києві масово працюють без дозволів – хто відповідає за їх законність

У центрі Києва на вулиці Ярославів вал літні майданчики кафе заважають перехожим і не відповідають жодним стандартам благоустрою.

За правилами благоустрою, тераси мають бути розташовані в межах фасаду будівлі. Прохід для пішоходів на тротуарі має бути не менше 1,8 м. Також обов’язково має бути доступ для відвідувачів з інвалідністю, але в більшості закладів цього всього немає.

Після зауваження відстань для пішоходів беруться збільшувати, але від переставляння стільчиків нічого не змінюється.

Документів, які дозволяли б бути тут літній терасі у цього закладу немає, натомість є завчена заздалегідь відповідь.

– Дозвіл у нас є. Він знаходиться в офісі нашому. Можемо зробити запрос, – відповідають у кафе.

Один заклад облаштував терасу прямо на перехресті. Про пішоходів мабуть не думали, бо навіть удвох тут пройти дуже складно.

Адміністраторка Олександра проблеми не бачить, як і колега з сусіднього закладу твердить, що документи десь в офісі.

За законність літніх терас відповідає департамент міського благоустрою КМДА, але впродовж півтора тижні там не знайшли часу і бажання зустрітися з журналістами.

На сайті є номер диспетчерської, де нібито ви можете залишити скарги, але все зовсім не так.

За номером телефону відповідає охоронець, який не має права приймати скарги.

Поліцейський, який приїхав на виклик відмовляється складати адмінпротокол.

– Я ще раз повторюю – я слідчо – оперативна група. Я можу прийняти заяву, – каже правоохоронець.

І такі порушення у кожному місті країни.

Цьогоріч у Львові виявили дев’ять порушень, проте поки власники мають час усунути їх самостійно.

Торік оштрафували два заклади і їм довелось заново виробляти паспорти для майданчиків, а ось у Києві, за словами експертів, понад 500 літніх майданчиків і кожен восьмий – без дозволів.

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