Летний отдых в Карпатах: безопасно ли и на что обращать внимание

Туристический сезон в Карпатах стартовал, а с ним и немало экстремальных аттракционов. Но безопасны ли они?

О том, в каком состоянии джампинг, зиплайны или троллеи должны отвечать предприниматели. Все зависит от их сознания и внимательности туристов. А вот ответственность за рафтинг, джипинг, езду на квадроциклах и перевозки туристов в целом – законом точно не прописана.

80% предпринимателей работают в тени, их не то что не спешат проверять, на их деятельность закрывают глаза. Реагируют только тогда, когда происходит трагедия.

20-метровый прыжок над пропастью – опасная аттракция. И инструкторы утверждают, что карабины, крепления и тросы проверяют ежедневно.

Чтобы сплавиться на рафтинге, а это стопроцентный драйв, нужен опытный инструктор и качественное сертифицированное снаряжение. Ради заработка горцы на этом экономят.

Читайте: Все, что нужно знать об отдыхе в Турции: регионы, гостиницы, экскурсии

Только в Яремче и близлежащих селах с десяток экстремальных аттракционов с повышенной опасностью. Впрочем проверить их не могут, потому никто не зарегистрирован, – поясняют в управлении труда. Именно в них входит Госгорпромнадзор – структура, которая должна предоставлять разрешения на эксплуатацию экстремальных развлечений. Поэтому даже плановые проверки проводить здесь не имеют права.

На Прикарпатье официально работает 10 туроператоров, все остальное – в тени.

Перевозки туристов, без преувеличения, ящик Пандоры. Месяц назад в Верховинском района с 40-метрового обрыва вместе с белорусскими туристами сорвался автомобиль. Тогда погибли три человека. На Закарпатье большинство автобусов и микроавтобусов, которые возят экскурсии областью, нелегальные. Ездят без разрешительных документов, неисправные, с лысой резиной и превышая скорость.

Туристические перевозки будут надежными и безопасными, если турфирмы сотрудничать исключительно с лицензированными перевозчиками. И таких только треть, найти их трудно. Специалисты советуют туристам самим заботиться о своей безопасности. Перед тем, как сесть в автобус, проверить у водителя разрешительные документы.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, когда выгоднее брать отпуск и имеют ли право отказывать в отдыхе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.