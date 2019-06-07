Літній відпочинок в Карпатах: чи безпечно та на що звертати увагу

Туристичний сезон у Карпатах стартував, а з ним і чимало екстремальних атракцій. Та чи безпечні вони?

Про те, в якому стані джампінги, зіплайни чи тролеї мали б відповідати підприємці. Все залежить від їхньої свідомості та уважності туристів. А ось відповідальність за рафтинг, джипінг, їзду на квадроциклах та перевезення туристів загалом – законом достеменно не прописана.

80% підприємців працюють в тіні, їх не те що не поспішають перевіряти, на їх діяльність закривають очі. Реагують лише тоді, коли стається трагедія.

20-метровий стрибок над прірвою – небезпечна атракція. Та інструктори переконують, що карабіни, кріплення та троси перевіряють щодня.

Аби сплавитися на рафтингу, а це стовідсотковий драйв, потрібен досвідчений інструктор та якісне сертифіковане спорядження. Заради заробітку горяни на цьому економлять.

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Лише в Яремче та довколишніх селах з десяток екстремальних атракціонів з підвищеною небезпекою. Утім перевірити їх не можуть, бо жоден не зареєстрований, – пояснюють в управлінні праці. Саме до них входить Держгірпромнагляд – структура, яка мала б надавати дозволи на експлуатацію екстремальних розваг. Тож навіть планові перевірки проводити тут не мають права.

На Прикарпатті офіційно працює 10 туроператорів, усі решта – в тіні.

Перевезення туристів, без перебільшення, скринька пандори. Місяць тому у Верховинському району з 40-метрового урвища разом з білоруськими туристами зірвався автомобіль. Тоді загинуло три людини. На Закарпатті більшість автобусів і мікроавтобусів, які возять екскурсії областю, нелегальні. Їздять без дозвільних документів, несправні, з лисою гумою та перевищуючи швидкість.

Туристичні перевезення будуть надійними і безпечними, якщо турфірми співпрацюватимуть виключно з ліцензованими перевізниками. Та таких лише третина, знайти їх важко. Фахівці радять туристам самим дбати про свою безпеку. Перед тим, як сісти в автобус, перевірити у водія дозвільні документи.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, коли вигідніше брати відпустку і чи мають право відмовляти у відпочинку.

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