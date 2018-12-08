Ломаченко – Педраса: шансы и настроения соперников

Это его первый объединительный бой. Сегодня в Нью-Йорке украинец Василий Ломаченко сразится в поединке с Хосе Педраса. И попытается объединить чемпионские пояса WBA и WBO в легком весе.

Эксперты ожидают быстрого и эмоционального противостояния.

– Я хочу завладеть всеми поясами. Это моя мечта – быть абсолютным чемпионом мира. И мне без разницы, кто владеет поясами – Майки Гарсия или Хосе Педраса. Я должен иметь 4 пояса, – говорит Ломаченко.

Некоторые эксперты уже окрестили будущий бой проходным. Мол, латиноамериканец стал интересным Василию только из-за наличия пояса WBO. Впрочем, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, который приехал поддержать Василия накануне поединка, уверяет: о недооценке соперника – не идет.

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Ломаченко как всегда делать ставку на скорость и комбинацию ударов.

К слову, Факты ICTV будут вести онлайн-трансляцию боя.

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