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Lufthansa отменила более 170 рейсов из-за забастовки бортпроводников

Авиакомпания Lufthansa отменила более 170 рейсов из-за забастовки бортпроводников. Рейсы отменены, в частности, аэропортов Кельн-Бонн, Гамбург, Мюнхен, Штутгарт, Дюссельдорф.

Причиной забастовки является давний спор по заработной плате и возможности работать неполный рабочий день.

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В течение рождественских праздников стороны пытались найти решение, но переговоры оказались неудачными. Забастовки продлятся до 1 января 2020 года.

Напомним, 7 и 8 ноября немецкая авиакомпания Lufthansa из-за забастовки сотрудников уже отменяла 1300 рейсов.

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