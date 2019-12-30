Lufthansa скасувала понад 170 рейсів через страйки бортпровідників

Авіакомпанія Lufthansa скасувала понад 170 рейсів через страйки бортпровідників. Рейси скасовані, зокрема, з аеропортів Кельн-Бонн, Гамбурга, Мюнхена, Штутгарта, Дюссельдорфа.

Причиною страйку є давня суперечка щодо заробітної плати і можливості працювати неповний робочий день.

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Протягом різдвяних свят сторони намагалися знайти рішення, але переговори виявилися невдалими. Страйки триватимуть до 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, 7 та 8 листопада німецька авіакомпанія Lufthansa через страйк співробітників вже скасовувала 1300 рейсів.

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