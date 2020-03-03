Только для соратников Януковича. Как могут изменить закон о люстрации

Одним из требований Евромайдана было кардинальное очищение власти. Его начали активисты, устроив так называемую мусорную люстрацию. Поэтому парламент должен прислушиваться к голосу народа, но политическая целесообразность сыграла злую шутку – документ имел юридические огрехи.

Закон сразу критиковали за то, что всех увольняли под одну метлу, отвергли индивидуальный подход к каждому работнику периода Януковича. В общем уволили почти тысячу чиновников, многие из них начали судиться. Дошли до Европейского суда и пятеро из них выиграли иск против Украины.

Европейская Фемида признала, что люстрация по-украински имела слишком широкое применение, не учитывала, виновато ли конкретное лицо, и поэтому нарушила права людей. Вячеслав Полях своим выигрышем доволен, он работал в главном управлении кадров Генпрокуратуры. Считает, что люстрация превратилась в расправу и потребует восстановления в должности. Детали в сюжете Оксаны Михайловой.

Напомним, в Верховной Раде предложили признать закон о люстрации утратившим силу.

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