Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Политика

Только для соратников Януковича. Как могут изменить закон о люстрации

Одним из требований Евромайдана было кардинальное очищение власти. Его начали активисты, устроив так называемую мусорную люстрацию. Поэтому парламент должен прислушиваться к голосу народа, но политическая целесообразность сыграла злую шутку – документ имел юридические огрехи.

Закон сразу критиковали за то, что всех увольняли под одну метлу, отвергли индивидуальный подход к каждому работнику периода Януковича. В общем уволили почти тысячу чиновников, многие из них начали судиться. Дошли до Европейского суда и пятеро из них выиграли иск против Украины.

Европейская Фемида признала, что люстрация по-украински имела слишком широкое применение, не учитывала, виновато ли конкретное лицо, и поэтому нарушила права людей. Вячеслав Полях своим выигрышем доволен, он работал в главном управлении кадров Генпрокуратуры. Считает, что люстрация превратилась в расправу и потребует восстановления в должности. Детали в сюжете Оксаны Михайловой.

Напомним, в Верховной Раде предложили признать закон о люстрации утратившим силу.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Оборот земли и изменения в УК: заседание Верховной Рады 3 марта (ОНЛАЙН)
Оборот земли и изменения в УК: заседание Верховной Рады 3 марта (ОНЛАЙН)
Есть несколько рабочих вариантов: Стефанчук о кадровых изменениях в Кабмине
Есть несколько рабочих вариантов: Стефанчук о кадровых изменениях в Кабмине
На внеочередное заседание Рады придет правительство и отчитаются все силовики
На внеочередное заседание Рады придет правительство и отчитаются все силовики
Заявление об отставке Гончарука в Раду не поступало – Разумков
Заявление об отставке Гончарука в Раду не поступало – Разумков
Арахамия назвал три причины внеочередного заседания Рады
Арахамия назвал три причины внеочередного заседания Рады
Прогрессивная шкала и депозиты: в Раде предлагают изменить Налоговый кодекс
Прогрессивная шкала и депозиты: в Раде предлагают изменить Налоговый кодекс
Без концертов и ограничение передвижения: план Украины на случай коронавируса
Без концертов и ограничение передвижения: план Украины на случай коронавируса
Закон О рынке земли: Рада рассмотрела 1,5 тыс. поправок
Закон О рынке земли: Рада рассмотрела 1,5 тыс. поправок

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка