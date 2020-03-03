Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Політика

Лише для поплічників Януковича. Як можуть змінити закон про люстрацію

Однією з вимог Євромайдану було кардинальне очищення влади. Його розпочали активісти, влаштувавши так звану сміттєву люстрацію. Тож парламент мусив дослухатися до голосу народу, але політична доцільність зіграла злий жарт – документ мав юридичні огріхи.

Закон одразу критикували за те, що всіх звільняли під одну мітлу, відкинули індивідуальний підхід до кожного працівника періоду Януковича. Загалом звільнили майже тисячу чиновників, багато з них почали судитися. Дійшли до Європейського суду і п’ятеро з них виграли позов проти України.

Європейська Феміда визнала, що люстрація по-українськи мала надто широке застосування, не враховувала, чи винна конкретна особа, і тому порушила права людей. В’ячеслав Полях – своїм виграшем задоволений, він працював в головному управлінні кадрів Генпрокуратури. Вважає, що люстрація перетворилася на розправу і вимагатиме поновлення на посаді. Деталі в сюжеті Оксани Михайлової.

Нагадаємо, у Верховній Раді запропонували визнати закон про люстрацію таким, що втратив чинність.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Обіг землі та зміни до КК: засідання Верховної Ради 3 березня (ОНЛАЙН)
Обіг землі та зміни до КК: засідання Верховної Ради 3 березня (ОНЛАЙН)
Є декілька робочих варіантів: Стефанчук про кадрові зміни в Кабміні
Є декілька робочих варіантів: Стефанчук про кадрові зміни в Кабміні
На позачергове засідання Ради прийде уряд і відзвітують всі силовики
На позачергове засідання Ради прийде уряд і відзвітують всі силовики
Заява про відставку Гончарука в Раду не надходила – Разумков
Заява про відставку Гончарука в Раду не надходила – Разумков
Арахамія назвав три причини позачергового засідання Ради
Арахамія назвав три причини позачергового засідання Ради
Прогресивна шкала і депозити: в Раді пропонують змінити Податковий кодекс
Прогресивна шкала і депозити: в Раді пропонують змінити Податковий кодекс
Без концертів та обмеження пересування: план України на випадок коронавірусу
Без концертів та обмеження пересування: план України на випадок коронавірусу
Закон Про ринок землі: Рада розглянула 1,5 тис. правок
Закон Про ринок землі: Рада розглянула 1,5 тис. правок

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка