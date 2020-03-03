Лише для поплічників Януковича. Як можуть змінити закон про люстрацію

Однією з вимог Євромайдану було кардинальне очищення влади. Його розпочали активісти, влаштувавши так звану сміттєву люстрацію. Тож парламент мусив дослухатися до голосу народу, але політична доцільність зіграла злий жарт – документ мав юридичні огріхи.

Закон одразу критикували за те, що всіх звільняли під одну мітлу, відкинули індивідуальний підхід до кожного працівника періоду Януковича. Загалом звільнили майже тисячу чиновників, багато з них почали судитися. Дійшли до Європейського суду і п’ятеро з них виграли позов проти України.

Європейська Феміда визнала, що люстрація по-українськи мала надто широке застосування, не враховувала, чи винна конкретна особа, і тому порушила права людей. В’ячеслав Полях – своїм виграшем задоволений, він працював в головному управлінні кадрів Генпрокуратури. Вважає, що люстрація перетворилася на розправу і вимагатиме поновлення на посаді. Деталі в сюжеті Оксани Михайлової.

Нагадаємо, у Верховній Раді запропонували визнати закон про люстрацію таким, що втратив чинність.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.