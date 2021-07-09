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Софія Зінов'єва |

Литва созывает Совет нацбезопасности из-за нелегалов из Беларуси

Президент Литвы созывает Совет нацбезопасности из-за ситуации на границе с Беларусью.

Речь идет о беспрецедентном количестве нелегальных мигрантов, прибывающих в Литву через территорию Беларуси в течение последнего месяца и особенно — последней недели.

Большинство из них — это граждане Сирии и Ирака. Всего в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть более 800 незаконных мигрантов, это в десять раз больше, чем за весь 2020.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что до сих пор Минск останавливал поток наркотиков и мигрантов на границе с Литвой, но после реакции на принудительную посадку пассажирского самолета Ryanair, этого больше делать не будет.

В правительстве Литвы это считают организованной акцией режима Лукашенко за жесткую позицию Вильнюса и поддержку белорусской оппозиции.

8 июля Литва обратилась за помощью к Турции, поскольку считает, что в Турции знают личности этих нелегалов.

7 июля министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис вызвал к себе главу белорусского посольства и потребовал прекратить нелегальный поток мигрантов.

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