Люди в обгорілому одязі падали з вікон: очевидці розповіли подробиці пожежі в Одесі

В неділю, 17 січня, Одесу сколихнуло лихо – масштабна пожежа в готелі на вулиці Посмітного.

За даними рятувальників, загинуло дві людини. Боротьба з вогнем тривала майже чотири години. Триповерхова будівля вигоріла майже вщент.

Очевидці розповіли – спочатку зникло світло, а потім з коридорів пішов їдкий запах диму.

– Я попросила подругу подивитися у вікно що там, вона виглянула – кондиціонер вже горів. Я виходжу в коридор і бачу дуже багато диму, чадного диму, – розповіла одна із мешканок готелю.

Один із гостей готелю у шоковому стані, намагаючись врятуватися, забився між перестінками – звідти його діставали рятувальники.

– Почали люди просто падати з третього поверху. У них були навіть куртки обгорілі, всі обличчі в сажі.

До однієї із лікарень міста з отруєнням чадним газом та опіками госпіталізували п’ятьох осіб. Майже у всіх пацієнтів – опіки дихальних шляхів.

Решту мешканців готелю того ж вечора розселили по інших готелях .

Причину пожежі у ДСНС нині не назвають, розглядають кілька версій. Скоріше за все, займання сталося через коротке замикання.

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