Люди в обгорілому одязі падали з вікон: очевидці розповіли подробиці пожежі в Одесі
В неділю, 17 січня, Одесу сколихнуло лихо – масштабна пожежа в готелі на вулиці Посмітного.
За даними рятувальників, загинуло дві людини. Боротьба з вогнем тривала майже чотири години. Триповерхова будівля вигоріла майже вщент.
Очевидці розповіли – спочатку зникло світло, а потім з коридорів пішов їдкий запах диму.
– Я попросила подругу подивитися у вікно що там, вона виглянула – кондиціонер вже горів. Я виходжу в коридор і бачу дуже багато диму, чадного диму, – розповіла одна із мешканок готелю.
Один із гостей готелю у шоковому стані, намагаючись врятуватися, забився між перестінками – звідти його діставали рятувальники.
– Почали люди просто падати з третього поверху. У них були навіть куртки обгорілі, всі обличчі в сажі.
До однієї із лікарень міста з отруєнням чадним газом та опіками госпіталізували п’ятьох осіб. Майже у всіх пацієнтів – опіки дихальних шляхів.
Решту мешканців готелю того ж вечора розселили по інших готелях .
Причину пожежі у ДСНС нині не назвають, розглядають кілька версій. Скоріше за все, займання сталося через коротке замикання.