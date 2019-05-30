Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Почти 40 маршрутов и позитивное настроение: путешествия на каяках в Киеве

Среди украинцев все более популярным видом активного отдыха становятся путешествия на каяках. Овладеть лодкой и техникой гребли под силу даже тем, кто никогда не держал весла в руках.

На каяке несколько километров перед работой – это не только гарантия позитивного настроения, но и польза для здоровья. Так можно снять стресс, сжечь лишние калории и улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Ограничений по возрасту никаких. Ходить на них по воде безопасно и несложно.

Читайте: Отдых на природе. Что нужно взять с собой

Большинство каяков в прокате надежные, европейского производства. Они не тонут. Весла тоже держатся на воде. А еще каяк сложно перевернуть. Чтобы это произошло нужно хорошо постараться. Для безопасности на вас оденут жилет и обязательно проведут инструктаж.

В будний день час аренды стоит 100 грн, целый день – 400 грн. Пунктов проката в Киеве немало. Да и разогнаться и насладиться природой есть где. Проложили почти 40 маршрутов, общая протяженность которых в черте Киева 400 километров.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что возле Санкт-Петербурга перевернулся прогулочный катер с людьми.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Море в Европе: куда отправиться в отпуск по безвизу
10 книг, которые стоит почитать в отпуске
Отпускная аптечка: что взять с собой в путешествие
Отдых на Кипре: на какие курорты поехать
Отпуск в Катаре: сколько стоит и когда лучше ехать
На Мальдивах трагически погибла украинка
Ландшафтный парк Приингульский: что посмотреть и цены
В Украине предлагают перенести выходной на 8 мая

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка