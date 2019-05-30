Почти 40 маршрутов и позитивное настроение: путешествия на каяках в Киеве

Среди украинцев все более популярным видом активного отдыха становятся путешествия на каяках. Овладеть лодкой и техникой гребли под силу даже тем, кто никогда не держал весла в руках.

На каяке несколько километров перед работой – это не только гарантия позитивного настроения, но и польза для здоровья. Так можно снять стресс, сжечь лишние калории и улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Ограничений по возрасту никаких. Ходить на них по воде безопасно и несложно.

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Большинство каяков в прокате надежные, европейского производства. Они не тонут. Весла тоже держатся на воде. А еще каяк сложно перевернуть. Чтобы это произошло нужно хорошо постараться. Для безопасности на вас оденут жилет и обязательно проведут инструктаж.

В будний день час аренды стоит 100 грн, целый день – 400 грн. Пунктов проката в Киеве немало. Да и разогнаться и насладиться природой есть где. Проложили почти 40 маршрутов, общая протяженность которых в черте Киева 400 километров.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что возле Санкт-Петербурга перевернулся прогулочный катер с людьми.

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