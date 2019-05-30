Майже 40 маршрутів та позитивний настрій: подорожі на каяках у Києві

Серед українців дедалі популярнішим видом активного відпочинку стають подорожі на каяках. Опанувати човен та техніку веслування під силу навіть тим, хто ніколи не тримав весла у руках.

На каяку кілька кілометрів перед роботою – це не лише гарантія позитивного настрою, але й користь для здоров’я. Так можна зняти стрес, спалити зайві калорії і покращити роботу серцево-судинної системи. Обмежень за віком жодних. Ходити на них по воді безпечно та нескладно.

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Більшість каяків у прокаті надійні, європейського виробництва. Вони не тонуть. Весла теж тримаються на воді. А ще каяк складно перевернути. Щоб це сталося треба добряче постаратися. Для безпеки на вас одягнуть жилет й обов’язково проведуть інструктаж.

У будній день година оренди вартує 100 грн, цілий день – 400 грн. Пунктів прокату в Києві є чимало. Та й розігнатися й насолодитися природою є де. Проклали майже 40 маршрутів, загальна протяжність яких в межах Києва 400 кілометрів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що біля Санкт-Петербурга перекинувся прогулянковий катер з людьми.

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