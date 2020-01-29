Маршрутки будущего: как работает беспилотный автобус в Таллинне

Маршрутки будущего уже на улицах. В Таллинне тестируют беспилотный автобус. Его разработали студенты технического университета. Хотят наладить серийное производство. Уникальной разработкой уже заинтересовались в разных городах Европы, и студенты университета США.

Футуристический шаттл пока курсирует студгородком – сейчас его тестируют на безопасность. В университете не сомневаются, беспилотник скоро выйдет на городские улицы, ведь за таким транспортом будущее. Хотя, чем-то он напоминает транспорт из прошлого.

Эти шаттлы называют транспортом последней мили, ими можно подвозить пассажиров от дома до остановки трамвая или поезда. Или возить туристов узкими улочками таллиннского старого города. Однако, перед тем, как выйти на маршрут техника должна научиться хорошо распознавать объекты вокруг себя.

Факты ICTV ранее писали о том, как работают беспилотные грузовики в Швеции.

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