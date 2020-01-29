Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Маршрутки будущего: как работает беспилотный автобус в Таллинне

Маршрутки будущего уже на улицах. В Таллинне тестируют беспилотный автобус. Его разработали студенты технического университета. Хотят наладить серийное производство. Уникальной разработкой уже заинтересовались в разных городах Европы, и студенты университета США.

Футуристический шаттл пока курсирует студгородком – сейчас его тестируют на безопасность. В университете не сомневаются, беспилотник скоро выйдет на городские улицы, ведь за таким транспортом будущее. Хотя, чем-то он напоминает транспорт из прошлого.

Эти шаттлы называют транспортом последней мили, ими можно подвозить пассажиров от дома до остановки трамвая или поезда. Или возить туристов узкими улочками таллиннского старого города. Однако, перед тем, как выйти на маршрут техника должна научиться хорошо распознавать объекты вокруг себя.

Факты ICTV ранее писали о том, как работают беспилотные грузовики в Швеции.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Без автохлама на улицах. Как в Эстонии борются с брошенными автомобилями
Почему в Эстонии можно законно срубить елку в лесу и какие правила
Как не попасть на крючок пропаганды Кремля – опыт Эстонии и Финляндии
В войне на Донбассе есть жертва и агрессор – президент Эстонии
Президент Эстонии подарила Зеленскому электровелосипед
Помощь США, Донбасс и Коломойский: о чем Зеленский говорил в Эстонии
Зеленский едет в Эстонию с официальным визитом
Когда молодежь у руля – гораздо проще: вице-мєр Таллинна о том, как сделать цифровое государство

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка