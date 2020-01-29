Маршрутки майбутнього: як працює безпілотний автобус у Таллінні

Маршрутки майбутнього вже на вулицях. У Таллінні тестують безпілотний автобус. Його розробили студенти технічного університету. Хочуть налагодити серійне виробництво. Унікальною розробкою вже зацікавились у різних містах Європи, та студенти університету США.

Футуристичний шатл поки курсує студмістечком – зараз його тестують на безпечність. В університеті не сумніваються, безпілотник скоро вийде на міські вулиці, адже за таким транспортом майбутнє. Хоча, дечим він нагадує транспорт з минулого.

Ці шатли називають транспортом останньої милі, ними можна підвозити пасажирів від будинку до зупинки трамваю чи поїзда. Або возити туристів вузькими вуличками талліннського старого міста. Однак, перед тим, як вийти на маршрут техніка має навчитись добре розпізнавати об’єкти навколо себе.

Факти ICTV раніше писали про те, як працюють безпілотні вантажівки у Швеції.

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